【
大
中
小
】 【
打 印
】
黃仁勳：中國將在AI競賽中擊敗美國
http://www.CRNTT.com
2025-11-06 11:04:58
中評社香港11月6日電／英國《金融時報》報道，Nvidia（NVDA）行政總裁黃仁勳警告，中國將在AI競賽中擊敗美國，中國目前在AI領域上僅落後於美國幾納秒，因此美國必須奮起直追，贏得全球開發者的支持，才能最終取勝。
黃仁勳又表達對美國收緊監管感到沮喪，認為美國各州正在考慮制定的新規，有可能會導致另外的50項新規。相反，中國正在補貼能源開支，以鼓勵當地企業使用中國製造的晶片。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
輝達、台積電在美開花 翁履中：台灣警訊
(2025-10-20 15:22:13)
黃仁勳急什麼？郭正亮：馬雲、華為追上了
(2025-10-07 11:29:48)
王信文：輝達行銷策略見證中國AI技術追趕
(2025-08-28 00:48:16)
黃仁勳一日行程曝光 與張忠謀小酌補慶生
(2025-08-22 17:05:19)
核三公投前夕 黃仁勳：核電是一個很好選擇
(2025-08-22 14:09:36)
李世暉：稀土牌打到美痛點 階段性取得戰果
(2025-07-26 00:33:57)
黃仁勳：不參與中國市場長期影響結果不會樂觀
(2025-07-21 15:11:54)
20歲大學生該讀什麼？黃仁勳選這科系
(2025-07-20 16:00:16)
網評：黃仁勳道出美對華封禁失敗的關鍵
(2025-07-18 20:17:06)
黃仁勳喊H20晶片可銷陸 帶動台股齊漲
(2025-07-15 18:14:28)