黃仁勳：中國將在AI競賽中擊敗美國

中評社香港11月6日電／英國《金融時報》報道，Nvidia（NVDA）行政總裁黃仁勳警告，中國將在AI競賽中擊敗美國，中國目前在AI領域上僅落後於美國幾納秒，因此美國必須奮起直追，贏得全球開發者的支持，才能最終取勝。



黃仁勳又表達對美國收緊監管感到沮喪，認為美國各州正在考慮制定的新規，有可能會導致另外的50項新規。相反，中國正在補貼能源開支，以鼓勵當地企業使用中國製造的晶片。