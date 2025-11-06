富權：F16戰機變“隱形”，豪擲千億不見影

中評社香港11月6日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：F16戰機變“隱形”，豪擲千億不見影。以下為文章內容。



賴清德在“雙十講話”中豪言，要“透過實力維護和平”，“國防預算”將按照北約標準超過GDP比率百分之三，並且在二零三零年前，達到GDP比率百分之五，打造“台灣之盾（T－Dome）”。



如以台灣地區明年GDP預計為二十八點六兆計算，百分之五就是一點四三兆，等於明年度“中央政府”的三兆支出預算中，有一半要拿去採購武器等，嚴重壓縮社會福利、經濟發展或教育投資方面的開支預算。因而有“統派”團體指出，如果實現兩岸統一，台灣地區就將可按照香港及澳門特區的模式，無需負擔軍事開支，而可見此佔GDP百分之五的一點四三兆元，使用於社會福利等領域，台灣民眾的社會福利可能會比現在堪稱位於全球前列的澳門特區還要好。



而目前台灣當局明年度的“國防”支出預算將近一兆元，占GDP的百分之三點三，其中有一半用於向內外尤其是對美軍購。但是，美國目前積欠台灣地區軍售裝備總額高達六千五百七十二億元尚未交付，其中包括價值二千四百七十二億元，原二零二四年就要開始交機的六十六架F－16V戰機（該軍購案代號為“鳳翔項目”），二零二六年完成交付的時程，至今仍一架都不見。更有分析質疑美方軍購案，即便交機也沒辦法與大陸解放軍的第五代戰機抗衡，更不可能對抗解放軍未來的第六代戰機。



對此，美國國會眾議院報告揭示美國對台軍售交付嚴重延宕，涉及十九項、金額高達二百二十億美元。而美國國會“外國軍售老虎小組”也曾於二零二三年發布報告，指全球軍售交付普遍延遲，台灣案量居高，其中包含F－16V戰機、魚叉飛彈、海馬斯多管火箭與標槍飛彈等。美國華府智庫“卡托研究所”去年九月公布的統計研究報告也顯示，美國對台軍售延宕尚未交貨的武器裝備，累積金額達到二百零五點三億美元，其中又以台灣最需要的“不對稱作戰”武器類型最多。



基於此，“立法院”“外交及國防委員會”於前日邀請“國防部長”顧立雄，前往進行“近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為”專案報告，並備質詢。但顧立雄在報告中，只承認對美軍購案衹有三案延宕，包括“AGM－154C 飛彈”、“F－16V BLK70戰機”、“MK－48重型魚雷”等三案。其中最被關注的二零二零年向美國採購的六十六架F－16V BLK70戰機，編列新台幣二千四百七十二億二千八百八十三萬元（據台灣媒體報導，台灣當局已支付超過八成貨款）。原規劃於二零二六年全數飛返；惟受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等複雜因素影響，產生交運風險。美方已採二班制二十小時，全力趕工，台方持續加強各項履約督導作為。但空軍參謀長李慶然中將卻在回答質詢時坦言，明年底全數交機“評估風險相當高”。

