富權：民進黨提名蘇巧慧選新北　考驗藍白合

中評社香港11月6日電／澳門新華澳報6日發表富權文章：民進黨提名蘇巧慧參選新北市長考驗“藍白合”。以下為文章內容。



民進黨昨日舉行兩個重要會議，都關乎二零二六年“九合一”選舉的選戰佈局。



其一是例行於每週三舉行的中常會，黨主席賴清德針對已經於本週一公告的《二零二六年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜》，尤其是其中的將從下週一、也就是十一月十日起至十四日進行台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選登記的規定，提出了三點提醒：第一，參選同志須扛起民進黨“清廉、勤政、愛鄉土”的核心價值，不得損害黨形象；第二，必須尊重民主法治精神，不得以任何手段影響公平競爭；第三，初選應以政策為本、提出地方福祉願景，而非相互攻擊。這顯然是針對民調較高的“非賴友”陳亭妃、林岱樺尤其是後者近日的激烈抗爭。一般估計，倘若在高雄市“擺不平”，賴清德或許將會親手撕毀民進黨“全代會”通過的《二零二六縣市長選舉提名條例》中，有關“執政任期二屆屆滿之縣市採用初選”的規定，“沒收”高雄市的初選，但又不便於徵召林岱樺的重要對手、“信賴之友”賴瑞隆參選，因而將會“突出奇兵”，徵召其身邊親信，現任“總統府秘書長”的潘孟安出戰高雄市長。不過，不排除林岱樺將會脫黨參選，甚至是宣布加入民眾黨，由民眾黨提名參選。



倘是前者，民進黨就將會在高雄市長選舉中出現“鷸蚌相爭”的態勢，讓本來就民調不低的中國國民黨參選人柯志恩“漁翁得利”，高雄市再次實現“綠地變藍天”。倘是後者，就將嚴峻考驗“藍白合”，民眾黨主席黃國昌可能會以此為“籌碼”，換取國民黨讓步，以放棄提名（屆時可能已經宣布參加民眾黨）的林岱樺為條件，“禮讓”並支持他參選新北市長。



其二是在中常會結束後，民進黨選舉對策委員會舉行會議，拍板決定按照《二零二六縣市長選舉提名條例》中，有關“非執政之縣市候選人則協調後產生，若無共識，則經民調等綜合評估後向主席提出單一適當人選之建議”的規定，由民進黨“立委”蘇巧慧參選新北市長，將提報至中執會確認後，正式完成提名程式。另外，苗栗縣、雲林縣仍在討論中，但雲林縣長部分，可能由民進黨“立委”劉建國再戰；苗栗縣部分，也傾向由無黨籍縣議員陳品安出戰。



在民進黨已經明確由蘇巧慧參選新北市長，民眾黨主席黃國昌也明確宣示要參選新北市長，而中國國民黨則因為忙於黨主席選舉，而尚未開展包括新北市長在內的“九合一”選舉的縣市長參選人提名作業下，顯然是“走得摩，摸鼻哥”，處於被動狀態，甚至可能會“執輸行頭，慘過敗家”。



國民黨籍的現任新北市長侯有宜，已經連任，依法不能再次參選爭取連任。但侯有宜並沒有規劃“接棒”人選，不過黨內普遍認為，曾任“行政院秘書長”、中國國民黨秘書長、台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長，現任台北市副市長的李四川，是最佳人選。不過，李四川是公務員出身，不像一般政客那樣勇於出頭爭取權益，因而至今仍然未有正式表態要參選新北市長，只是在台北市議員及記者的詢問下，被動地表示，若黨需要他征戰新北市，他將會願意承擔。

