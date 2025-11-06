劉國中：扎實抓好＂三農＂和衛生健康工作

中評社北京11月6日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中3日至5日到內蒙古、遼寧調研。他強調，要認真學習貫徹黨的二十屆四中全會精神和習近平總書記重要講話精神，按照黨中央、國務院部署，扎實抓好“三農”和衛生健康重點工作，確保完成全年各項目標任務，為“十四五”圓滿收官、“十五五”良好開局提供有力保障。



劉國中先後到內蒙古通遼、遼寧沈陽等地，深入農牧企業和產業園區等，調研農業生產、農牧產品精深加工、農技研發推廣和生物醫藥產業發展等情況。他強調，要毫不放鬆抓好秋糧收穫、烘幹晾曬和收購收儲等工作，搶抓農時壓茬推進秋冬種，確保秋糧豐收到手、秋冬種面積穩定。要加強黑土地保護，高質量推進高標準農田建設，將建設重點放在田內，提升耕地產能。要做好“菜籃子”產品生產，加強生豬產能調控，落實肉牛奶牛產業紓困政策，保障市場供給和價格穩定。要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，堅決守住不發生規模性返貧致貧底線。要因地制宜發展鄉村特色產業，推動一二三產融合發展，延伸產業鏈、提升價值鏈，促進農民增收。要深入學習運用“千萬工程”經驗，持續整治提升農村人居環境，扎實推進宜居宜業和美鄉村建設。



劉國中強調，秋冬季是傳染病高發期，要堅持多病同防，加強監測預警和科普宣傳，落實各項工作措施，確保防控工作平穩有序。要積極推進醫療衛生強基工程，加強緊密型縣域醫共體建設，加快補齊基層醫療衛生服務短板。要充分發揮企業創新主體作用，加大協同攻關和政策支持，推動生物醫藥產業高質量發展，力爭取得更多突破性成果。要落實已出台的生育支持措施，實施好育兒補貼政策，加強普惠托育服務體系建設。要抓好居民醫保集中參保和醫保服務、監管等工作，保障醫保基金平穩運行。



