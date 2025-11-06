教育部等六部門：完善高校教師評價改革

中評社北京11月6日電／據新華社報導，記者11月5日從教育部獲悉，近日，教育部等六部門聯合印發《關於加強新時代高校青年教師隊伍建設的指導意見》，提出完善高校教師評價改革，加大對青年教師的引導支持力度，突出創新能力、質量、實效、貢獻導向，科學確定評價指標，科學設置考核周期，客觀評估個人與團隊貢獻，強化激勵創新、審慎包容的評價導向。



指導意見提出，加強青年教師科研項目完成質量和成果應用評價，改變簡單以量化指標評價科研水平，完善同行專家評議機制，推進代表性成果評價制度。堅持科研自立自強，鼓勵青年教師在國內學術刊物上發表論著。合理設置高校評價標準，不把人才稱號作為高校評價指標，淡化論文和獎項數量指標，避免層層分解為青年教師考核評價指標。



在優化教育教學評價方面，指導意見明確，強化青年教師教書育人責任感，注重教學業績在聘期考核、職稱評聘、績效分配及評獎評優中的運用，加大課程建設、教材編寫、教學改革等成果在教師評價中的權重，促進青年教師將最新科研成果融入教學。



指導意見還提出，推進高校薪酬制度改革，擴大高校薪酬分配自主權，支持探索年薪制、協議工資、項目工資等分配方式，鼓勵採取多種辦法提高青年教師待遇。減輕非教學科研負擔，減少安排青年教師從事一般行政事務性工作。