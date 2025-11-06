】 【打 印】 
江西省人大常委會委員王愛和接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-11-06 15:00:18


　　中評社北京11月6日電／據中央紀委國家監委網站消息，據江西省紀委監委消息：江西省人大常委會委員、省人大社會建設委員會副主任委員王愛和涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江西省紀委監委紀律審查和監察調查。


