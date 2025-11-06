】 【打 印】 
原甘肅扶貧開發辦公室副主任李世英接受調查
http://www.CRNTT.com   2025-11-06 14:59:23


　　中評社北京11月6日電／中央紀委國家監委網站訊　據甘肅省紀委監委消息：原甘肅省扶貧開發辦公室黨組成員、副主任李世英涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受甘肅省紀委監委紀律審查和監察調查。


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：