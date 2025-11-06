旅韓華僑為中韓合作架橋　為亞太發展添彩

十月二十九日，直達韓國仁川港的“泛奧升奧普輪”（右）在青島港前灣港區裝卸集裝箱（圖片來源：新華社） 中評社北京11月6日電／據人民日報海外版報導，10月30日至11月1日，國家主席習近平應邀赴韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。



連日來，旅居韓國的華僑華人持續熱議APEC會議上的中國聲音。在接受記者採訪時，多位僑胞分享了親身參與雙多邊合作的經歷，對即將到來的APEC“中國年”滿懷期待，表示將繼續發揮僑力，為中韓合作架橋、為亞太發展添彩。



關注APEC會議釋放積極信號



除傳統貿易與投資外，中韓在人工智能、新能源、文化旅遊、生物科技等領域的合作活力日益凸顯



最近，韓國浙江商會會長、全博集團董事長張益波完成了一項重要簽約——與韓中總商會簽署全面合作協議。其中，儲能儲電等新能源技術是雙方合作的一個重點。



本次APEC會議上，中方提出強化數智賦能、堅持綠色低碳、落實普惠共享等主張，給張益波留下了深刻印象，也堅定了他繼續推進綠色及高新技術產業合作的信心。目前，他正全力籌備浙江專精特新“小巨人”企業代表團赴韓考察事宜。“考察團將走訪韓國多家科技企業及高校，對接新能源、智能製造等領域的先進技術與人才，為後續深度合作鋪路。”張益波介紹，已有多位參與此行的浙商明確了在韓投資意向。



深耕中韓經貿領域多年，張益波見證兩國合作提質升級。“除傳統貿易與投資外，中韓在人工智能、新能源、文化旅遊、生物科技等領域的合作活力日益凸顯，企業合作已從單純商品買賣，升級到共同研發、技術協同與產業鏈整合的新階段。”



這段時間，“奮鬥在韓國”網站負責人王俊霖的工作同樣忙碌。“除派遣專業團隊完成APEC會議的全程報導與深度解讀外，我們還承接了會議期間部分用車保障及後勤支持工作，全力助力會議順利舉辦。”他說。



“奮鬥在韓國”是韓國最大的華人互聯網服務平台，總部位於首爾。自2006年成立至今，網站會員人數超過260萬人。近年來，作為信息技術領域的創業人才，王俊霖還被首爾兩所大學聘請擔任兼職教授，為中國留學生授課。

