澳門中華文化演出季將啟動

中評社北京11月6日電／據人民日報海外版報導，澳門特區政府文化局4日在澳門文化中心舉行中華文化演出季節目巡禮，介紹活動相關安排。



中華文化演出季11月至明年3月進行，其間呈現4個精品劇目。國家京劇院打頭陣，11月27日、28日，著名京劇表演藝術家於魁智、李勝素領銜頂級陣容，奉上三國老戲《群英會·借東風·華容道》以及經典名作《白蛇傳》。



明年1月29日至2月1日，北京人民藝術劇院將攜沉浸式話劇《霸王別姬》亮相。該劇由作家莫言擔綱編劇，他在為本次活動錄制的視頻中表示，非常高興該劇在澳門演出。此前，導演林叢對該劇進行了改編，對劇本進行了加工，新版《霸王別姬》的劇情和人物性格都有了更豐富和多層次的發展。



收官之作則是明年3月27日、28日由寧波市演藝集團帶來的舞劇《花木蘭》。



除精品劇目外，中華文化演出季還將安排多場交流演出，並將組織進社區、進校園、體驗工作坊等多項延伸活動，讓市民近距離感受中華文化之美。



文化局副局長鄭繼明表示，中華文化演出季將充分發揮澳門“以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地”優勢，通過演出交流活動為世界各地觀眾提供一扇瞭解中華文化的窗口，更好推動中華文化走向世界。