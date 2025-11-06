兩岸同胞攜手守護“遷台記憶”

兩岸嘉賓參觀平和遷台記憶館。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京11月6日電／據人民日報海外版報導，2025年“遷台記憶”台胞祖地行活動11月4日在福建漳州平和縣“遷台記憶”展示中心拉開帷幕。兩岸同胞代表百餘人齊聚一堂，以尋根為紐帶、以記憶為橋梁，共敘血脈親情，同溯民族根脈。



福建省台聯會長江爾雄在致辭中指出，福建省台聯認真貫徹落實《福建省閩台關係檔案保護條例》，深化“遷台記憶”檔案文獻征集保護工作，創新開展“遷台記憶”台胞祖地行活動，讓共同的歷史記憶串聯跨越海峽的情感。希望兩岸同胞同心同行，攜手守護好“遷台記憶”，努力延續好祖地根脈，讓更多台灣同胞感受到“家是來路，亦是歸途”，在“雙向奔赴”中，共促祖國完全統一、共享民族復興榮耀。



漳州市委常委、統戰部部長胡棟良在致辭中表示，漳州是台灣同胞的重要祖籍地。每一段“遷台記憶”，都書寫著自強不息的奮鬥史、綿延不絕的親情史。為了守護珍貴的“遷台記憶”，漳州從未停歇腳步，這些場館與展品，不僅是歷史的載體，更是兩岸同胞“同根同源、同祖同宗”的生動佐證。期盼廣大台胞帶著家人回家看看，讓族譜續寫新篇，讓親情代代相傳。



由福建省台聯、福建省檔案館、福建省廣播影視集團聯合編纂的《“遷台記憶”背後的故事》一書在本次活動中首發。作為2023年“建議‘遷台記憶’申報國家記憶，促進兩岸同胞情感融合”提案的落實成果，歷經兩年編纂，該書系統梳理了兩岸民間散落的碎片化“遷台記憶”，呈現了遷台歷史中鮮為人知的感人故事。



在檔案文獻捐贈儀式上，台灣“霧峰林家”後代林銘聰、林光輝等島內捐贈者以及來自福建福州市、龍岩上杭縣、漳州漳浦縣等地的熱心人士，捐贈了家書、照片、族譜等珍貴史料。這些實物史料不僅豐富“遷台記憶”檔案資料，更彰顯兩岸民間自發守護歷史的責任與情懷。