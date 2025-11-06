劉國中：加快農業農村現代化

中評社北京11月6日電／劉國中同志在人民日報發表文章《加快農業農村現代化》，以下為文章內容：



習近平總書記指出：“沒有農業農村現代化，就沒有整個國家現代化。”黨的二十屆四中全會通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》），對加快農業農村現代化作出專章部署，明確了“十五五”時期農業農村發展的戰略任務和政策舉措。我們要深入理解、準確把握、全面貫徹，以加快農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。



一、充分認識加快農業農村現代化的重大意義



黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，“三農”發展取得歷史性新成就，農村面貌發生翻天覆地新變化。農業生產基礎持續夯實。糧食綜合生產能力保持在1.3萬億斤以上，2024年糧食產量突破1.4萬億斤。農業科技進步貢獻率達到63.2%，農作物耕種收綜合機械化率超過75%，農業科技創新整體邁進世界第一方陣。脫貧攻堅成果持續鞏固拓展。歷史性地解決了絕對貧困問題，全體農民同步進入全面小康，創造了人類減貧史上的奇跡。全面打贏脫貧攻堅戰以來，成果持續鞏固拓展，脫貧地區產業持續發展壯大，脫貧勞動力就業規模穩中有升，牢牢守住了不發生規模性返貧的底線。農村生產生活條件持續改善。鄉村產業蓬勃發展，鄉村建設行動深入實施，農村基礎設施和公共服務突出短板加快補上。2024年農村居民人均可支配收入達到23119元，城鄉居民收入比降至2.34∶1。農村改革不斷深化，城鄉融合發展邁出堅實步伐。站在新的歷史起點上，趁勢而上加快農業農村現代化，具有多維度、深層次的重大意義。



（一）農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色。加快農業農村現代化是全面建設社會主義現代化國家的重大任務。由於基礎薄弱和欠賬過多，農業基礎不牢固、城鄉發展不平衡、農村發展不充分依然是社會主要矛盾的重要體現，農業農村仍然是社會主義現代化建設的突出短板。農業農村現代化進程，直接關係中國式現代化目標的實現進程，關係社會主義現代化國家建設的整體水平。必須加快農業農村現代化，向鄉村全面振興聚焦發力，推動農業農村農民與國家同步基本實現現代化。

