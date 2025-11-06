我國首座雙層斜拉懸索協作體系大橋正式通車

這是11月5日拍攝的銅陵長江三橋。（圖片來源：新華社／受訪單位供） 中評社北京11月6日電／據新華社報導，11月6日上午，我國首座雙層斜拉—懸索協作體系大橋——銅陵長江三橋正式通車，這也是長江安徽段第11座跨江大橋。



銅陵長江三橋路線全長11.9公里。其中，公鐵合建段長2.7公里，江北公路接線長5.8公里，江南公路接線長3.4公里，南北順接既有G3京台高速公路，集高速公路、城際鐵路、貨運鐵路於一體，並兼顧鐵水聯運功能，其中公路部分率先建成通車。



據瞭解，項目採用的“斜拉－懸索協作體系”既有效利用了懸索橋“一跨過江”的優點，降低了對通航的影響，同時有效利用斜拉橋承重強的優勢，將主塔建在岸邊避開防洪堤壩，保障防洪安全。



大橋穿越銅陵淡水豚國家級自然保護區及飲用水源保護區，生態要求極高。施工方採用“一跨過江”設計，減少對水生生物及水源地干擾；主橋墩棄用打入樁，選用鑽孔樁降低振動噪聲；建立完善污水處理系統，保護長江水質；實時監測淡水豚活動，守護生物多樣性。



這座由銅陵市綜合交通投資集團有限公司建設、中鐵大橋院設計、中鐵大橋局施工的大橋，比原計劃提前半年建成，將進一步完善長三角地區綜合交通運輸體系，為區域經濟發展注入新動能。