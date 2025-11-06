中評社北京11月6日電／據新華網報導，美國總統特朗普5日再次對南非進行攻擊，稱南非不應在二十國集團中，並重申他不會出席本月晚些時候二十國集團領導人約翰內斯堡峰會。



特朗普在美國佛羅里達州邁阿密一個會議上稱：“南非將舉行二十國集團峰會。南非根本就不該在二十國集團里。因為那裡（南非）的狀況太糟糕了。我不會去的。”



南非政府因2023年12月向國際法院起訴以色列在加沙地帶實施種族滅絕而開罪美國。今年以來，兩國關係一直緊張。特朗普政府先是以南非頒布《征用法案》構成對白人“種族歧視”為由切斷對南非援助，之後又驅逐了對特朗普發表批評言論的南非駐美大使。



今年5月，特朗普在白宮會見南非總統拉馬福薩時突然展示一些視頻和剪報，指責南非正出現“針對白人的種族屠殺”。拉馬福薩當場否認，指出所謂南非白人正逃離暴力和“種族主義”法律的說法站不住腳。



今年9月，南非國際關係與合作部長拉莫拉曾表示，不想猜測特朗普決定不來南非參會的原因，相信此次峰會依然能夠取得“雄心勃勃的”成果。



二十國集團領導人第二十次峰會定於11月22日至23日在約翰內斯堡舉行，美國副總統萬斯計劃出席此次會議。



下任二十國集團輪值主席國是美國，任期為2025年12月1日至2026年11月30日。