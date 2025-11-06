財政部在香港成功發行40億美元主權債券

中評社北京11月6日電／據央視新聞報導，11月5日，中華人民共和國財政部代表中央政府在香港特別行政區成功發行40億美元主權債券。其中，3年期20億美元，發行利率為3.646%；5年期20億美元，發行利率為3.787%。此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額1182億美元，是發行金額的30倍，是歷次美元主權債券發行中，最高的一次。其中，5年期認購倍數更是達33倍。