國安提示：文件復印有規矩　隨意外印有風險

（圖片來源：國家安全部微信公眾號） 中評社北京11月6日電／據國家安全部微信公眾號消息，在日常機關工作中，為便利事務傳達與協同辦公，復印、打印、掃描文件已成為不可或缺的常規操作。然而，某地副科級以上幹部花名册、某市人防工程相關文件、某市域內水文資料，甚至包括秘密、機密級文件……這些涉密敏感信息本應存儲在各黨政機關的涉密電腦裡，卻出現在單位周邊不起眼的文印店中，帶來的失洩密隱患不容小覷。



隨意外印有風險



——硬件洩密風險。復印機、打印機、掃描儀等辦公設備通常帶有大容量存儲模塊，會自動將復印、掃描的內容保存。即使在執行删除操作後，其數據痕跡仍殘留於硬盤之中，可以通過技術手段還原。若文印店缺少必要的保密資質與安全管控，數據可能被不法分子通過技術手段恢復獲取，造成不可控的洩密風險。



——網絡洩密風險。部分社會文印店工作電腦通常直接接入互聯網，這不僅容易成為網絡攻擊的突破口，更埋下了數據洩露隱患，一旦被不法分子植入病毒，便可輕易竊取其中的文件數據。



——管理混亂風險。部分社會文印店往來人員繁雜，印制的文件隨意擺放，缺乏有效監管，且製作過程中產生的半成品、廢品等通常未經銷毀就直接作為廢舊物品處理，造成失洩密隱患。



文件復印有規矩



——突出源頭治理，強化保密規範管理。要自覺提高保密意識，進一步加強對內部涉密等敏感文件的起草、傳輸、製作、儲存、銷毀全過程的規範化管理。



——選擇安全場所，嚴防敏感文件外洩。復印涉密敏感內容，一般應在本單位具有安全保密措施的環境內，使用符合標準的涉密復印機進行操作，如空間、設備無法滿足，確需外送，應選擇有國家秘密載體印制資質的廠商並簽訂保密協議，做到全程監督執行。

