中評社北京11月6日電／據央視新聞客戶端報導，十五運會和殘特奧會由粵港澳三地共同承辦。這是粵港澳第一次聯合承辦大型綜合性體育賽事，也是香港、澳門首次承辦全國運動會。



本屆全運會有兩個跨境賽事，通過港珠澳大橋、深圳灣大橋、澳門大橋等串聯起三地，每一座大橋、每一寸路面都記錄著三地協同發展的印記。運動員在比賽中可享受便捷通關體驗，領略灣區融合之美。這種跨地域的合作模式，提升了大灣區的整體競爭力，促進了大灣區民心交流。



廣東新增5個240小時過境免簽入境口岸



從昨天（11月5日）起，增加廣深港高鐵西九龍站等5個大灣區口岸為240小時過境免簽政策適用入境口岸，進一步便利外籍旅客訪華。



一大早，廣深港高鐵西九龍站口岸就迎來了大批外籍旅客入境。來自英國的羅伯特成為該口岸首位享受過境免簽入境新政策的旅客，民警為其核發了240小時臨時入境許可。第一批從這裡入境的外籍遊客們，將乘坐跨境高鐵入境中國，開啟10天的深度中國游。



英國旅客 約翰斯通 戈登 羅伯特：我一到口岸，所有人都非常友好、樂於助人，他們讓整個流程變得非常順暢，這是一次簡單、快捷的體驗。接下來我打算去廣州，在那裡參觀一些歷史街區，嘗嘗粵式美食。



此外，深圳皇崗、羅湖、蓮塘、福田、文錦渡五個口岸昨天也正式推廣應用“刷臉”智能通關。根據國家移民管理局公告，年滿14周歲、持符合條件的有效證件並同意采集核驗生物信息的旅客，可選擇使用智能通道“刷臉”通行。



旅客 陳儷文：今天第一天刷人臉過關，感到非常興奮。以前一直找證件刷證件會相對比較麻煩，今天體會到了這個智能過關給我們帶來的便利。