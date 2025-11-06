國際汽配展聚焦人工智能及新能源應用

中評社北京11月6日電／據新華網報導，國際汽車零配件及售後服務博覽會（AAPEX）和專注於改裝車及零配件的SEMA展覽會正在美國拉斯維加斯舉行。參展企業在這兩場展會上集中展示了全球汽車行業在智能化、數據化和新能源轉型方面的最新成果。



人工智能和數據分析技術的廣泛應用成為展會亮點，顯示出汽車售後市場正從傳統的零配件更換與性能改裝，向智能化、數據驅動的數字化升級。多家參展企業展示了基於人工智能和大數據的維修診斷、庫存預測、客戶管理、供應鏈優化等應用，可幫助零配件供應商和維修服務機構提升運營效率與市場響應能力。



展會期間舉辦的多場主題演講和論壇聚焦人工智能在汽車行業的應用，包括探討人工智能技術和大數據在碰撞修復、自動駕駛輔助系統校准、智能檢測、售後服務效率提升等方面的創新實踐。



此外，新能源與未來動力系統也是今年展會的重要看點。多家汽車製造商展示了電動化、氫能等清潔能源驅動的改裝車型，展現汽車工業在節能減排與性能創新融合方面的最新探索。



據主辦方介紹，國際汽車零配件及售後服務博覽會4日至6日舉行，SEMA展覽會4日至7日舉行，兩場展會已成為全球汽車產業鏈上下游企業展示創新技術、拓展國際市場的重要平台。