朝鮮為金永南舉行國葬

中評社北京11月6日電／據新華網報導，朝鮮5日為最高人民會議常任委員會前委員長金永南在平壤舉行國葬。



報導說，在國葬儀式場所降半旗，朝鮮人民軍儀仗隊整齊列隊。朝鮮勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員等國家治喪委員會成員，黨中央委員會、最高人民會議常任委員會、內閣、各省和中央一級機關、武力機關幹部和金永南家屬參加了葬禮。



報導說，告別儀式在新美裡愛國烈士陵園舉行。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩參加了告別儀式。



金永南3日因病去世，享年97歲。