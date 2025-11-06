日本自衛隊士兵進駐秋田縣　協助捕熊

日本自衛隊成員5日在秋田縣設置捕熊的鋼制捕籠。（圖片來源：路透社） 中評社北京11月6日電／據大公報報導，日本近期熊襲擊事件激增，已導致12人死亡。日本自衛隊5日向秋田縣鹿角市派遣15名士兵，協助捕熊行動，但不會開槍射殺熊。



日本陸上自衛隊和秋田縣政府5日簽署一項協議，在當地部署士兵協助搬運、安裝並檢查用來捕熊的鋼制捕籠，被捕的熊隨後將由專門雇用的獵人射殺和處理。



日本防衛大臣小泉進次郎稱，捕熊行動旨在保障人民的日常生活安全，但自衛隊成員的主要任務是國防，不能為應對熊患提供無限期的支持。



日本環境省10月底統計數據顯示，自今年4月以來，日本全國已發生100多起熊襲擊事件，造成12人死亡，其中三分之二的死亡案例發生在秋田縣和附近的岩手縣。當局不斷呼籲居民避免進入密林，並在天黑後留在家中，以遠離在住宅附近覓食的熊。



秋田縣當局表示，當地今年熊出沒超過8000次，相比前一年激增6倍。據朝日電視台報導，秋田縣4日又出現熊襲擊人事件，一名77歲老翁在送報時，被體長約1米的熊襲擊而受傷，這也使秋田縣被熊襲擊致傷的人數增至60，另有4人死亡。



秋田縣知事鈴木健太表示，每天都有關於熊襲擊事件的報導，但由於人手不足，當地政府已經“絕望”。



此外，中國駐名古屋總領館5日發布通告，提醒領區中國公民注意防範熊襲擊。