聯合國通過首個神經技術倫理建議書

中評社北京11月6日電／據央視新聞報導，當地時間11月5日，聯合國教科文組織會員國正式通過首個面向全球的神經技術倫理準則性框架《神經技術倫理問題建議書》，其確立的關鍵保障措施將確保神經技術用於改善最需幫助人群的生活，同時避免損害人權。



官方公報說，神經技術包括可直接與神經系統交互以測量、調節或刺激神經系統的工具。該技術在醫療領域前景廣闊：腦深部刺激可緩解抑鬱症、帕金森病症狀；腦機接口讓殘障者能通過意念控制假肢或溝通交流。



儘管神經技術的醫療應用已受嚴格監管，但在其他領域仍普遍缺乏規範。許多消費者通過智能頭帶、耳機等日常設備使用該技術，而這些設備利用神經數據監測心率、壓力或睡眠，采集的高敏感數據可能洩露思想、情緒、反應，並在未經同意情況下被共享。《建議書》呼籲各國政府確保神經技術的包容性和可負擔性，同時建立保護人類思想不可侵犯的防護機制。



《建議書》還指出神經技術的其他風險，尤其建議把該技術在大腦尚處發育階段的兒童和青少年中的應用限制在治療用途。《建議書》還警示在職場中使用神經技術監測生產力或建立員工數據檔案的行為，強調必須取得明確同意並確保信息透明。



聯合國教科文組織大會正在烏茲別克斯坦撒馬爾罕召開，該規範將於12日大會結束時正式生效。