全紅嬋陳芋汐同台競技 粉絲應援各顯神通

11月6日上午，第十五屆全運會女子雙人10米台預賽在奧體中心游泳館打響（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月7日電（記者 袁曉麥 盧哲）11月6日上午，第十五屆全運會女子雙人10米台預賽在奧體中心游泳館打響。碧波池畔，全場滿座，加油聲、歡呼聲此起彼伏。經過5輪的爭奪，上海隊的陳芋汐/掌敏潔憑借出色的發揮，以339.06分排名首位，強勢晉級；備受關注的廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩則以297.54分位列第三，雙雙晉級決賽。



中評社記者在現場看到，儘管只是預賽階段，但到場觀眾熱情卻絲毫不減。看台上，精心製作的應援牌、寫滿祝福的橫幅隨處可見，與運動員的每一次精彩入水相互映照，共同構成了賽場上的溫馨風景線。



來自廣州的黃女士和朋友特意請假前來支持全紅嬋。她向記者展示了此次的應援海報，激動地表示，“全紅嬋是廣東的驕傲！我當然要到場支持。”她回憶道，跳水項目門票正式開售時她就特意定好鬧鐘提醒，當時僅僅60秒後，全紅嬋參賽場次的門票便全部售罄。“能搶到票，親眼見證‘嬋寶’的水花消失術，感覺比中了彩票還幸運！”



正在就讀高中的陳同學則是陳芋汐的忠實粉絲。她手中揮舞著寫有“陳芋汐比賽順利”的紫色應援牌，顯得格外醒目。她向中評社記者表示：“我從東京奧運會就開始關注她了。陳芋汐的技術動作穩定、心理素質強大，尤其是在大賽中的抗壓能力，非常值得我們學習。”她還提到，現場有很多“芋泥”（陳芋汐粉絲昵稱）自發組織前來，就是為了用“紫色海洋”（陳芋汐應援色）給她最好的支持。“無論她代表上海隊還是國家隊，我們都一樣支持她和她的搭檔。”



值得注意的是，現場觀眾的應援方式也頗具特色。除了傳統的橫幅標語外，還有觀眾準備了各具創意的應援道具，如小扇子、小旗幟，在選手出場時興奮揮舞起來，賽場內也因此洋溢著濃濃的體育熱情。