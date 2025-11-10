我在大陸追“煙火氣”

楊智謙的一年，是從“煙火氣”開始的。



從年頭到年尾，整日圍著食材打轉，“煙火氣”3個字不單成為他生活的注腳，也是事業的生動寫照。初次見面，泡一壺台灣高山茶，故事在茶香中緩緩流淌，楊智謙笑言：“我在大陸的生活，就是追著‘煙火氣’跑！”



鄉愁



連江縣黃岐半島，一路向東，有一座水深潮暢、群礁拱抱的小島——東引。這裡位於馬祖列島最東端，也是馬祖青年楊智謙的故鄉。從小吹著四季海風，說著福州話長大的他，一直對大陸心向往之。



1999年，讀高中的楊智謙第一次來到祖籍地福州。彼時，受益於改革開放的東風，他的父母成為最早一批來榕經商的台胞，生意做得有聲有色。楊智謙記得很清楚，當時兩岸之間還沒有“小三通”，短短十幾海里的路，卻要繞上一個大圈，他父母來福州經商，也要重復同樣的行程。



一踏上福州的土地，楊智謙有種說不出的熟悉感。多年以後，當他再次回味起這種感覺，“我覺得是中國人血脈裡的鄉愁”。走在福州的大街小巷，熟悉的鄉音、濃濃的蝦油味，在楊智謙眼中跟馬祖並無二致，“從小就聽長輩說兩岸一家人，在這一刻，我才真真切切地感受到”。



“這邊機會不錯，要不要來闖闖？”2005年，一紙邀約“飛”到楊智謙面前，彼時大學畢業不久的他，正在台灣幹銷售。原來他的父母在福州新開了美容美發培訓學校，學員很多忙不過來，急需“新鮮血液”和新思維匯入。



“我在台灣先讀的商科，後來又讀食品院校，無論在課堂上還是跑市場，不止一次聽說大陸市場龐大、機會多，所以心動不如行動。”在楊智謙決定來福州之前，馬祖到馬尾的“小三通”航線已經通航，“兩岸的距離一下子拉近了，正是來大陸闖一闖的好時候”。