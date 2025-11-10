“在大灣區尋寶，特別上癮”

“在大灣區這個廣闊天地，每天都會遇到不一樣的挑戰，就像是在尋寶殿裡探寶，會讓你特別上癮。”10年前，初踏深圳這片年輕蓬勃的土地，台灣青年莊大緯最初為愛情而後為大陸這片熱土的創新躍動氛圍所吸引，“10年間我成為了讓自己更滿意的自己，我的台灣家人也很為我自豪。”10年後，再回望，他感恩一切的因緣，已過三十而立的他，在大陸扎下了持續生長的“根”。



為了愛情，初“登陸”



去年一部改編自大陸邊疆文學女作家的網劇《我的阿勒泰》在兩岸熱播，令很多台灣民眾對新疆阿勒泰神往不已。莊大緯的太太恰恰來自新疆阿勒泰。



“作為新疆女婿，我可以負責任地說，如果你親自去到那裡，會發現那裡比劇裡拍的還要美，會點燃你對美好生活的向往。”莊大緯決定“登陸”，也源自一位阿勒泰姑娘點燃了這位台灣高雄小夥“對美好生活的向往”。



兩位年輕人結識在一個由兩岸年輕人發起的聚會上，“我們驚喜地發現，彼此在許多興趣愛好上，有著共同的話題和相似的見解。”這次聚會後，兩位年輕人通過網絡社交軟件，不時就一些生活話題分享觀點。隨著交流越來越密切，他們發現彼此共同的志趣“可以說是高度一致，無論是音樂還是美食”，這讓他們產生了“走到一起，彼此陪伴”的想法，“因為我們倆都覺得，兩個人待在一起，會比一個人待著，生活更有趣。”



當莊大緯向台灣家人提出想來大陸尋找愛情、拓展事業的想法時，台灣家人最初是擔憂多於祝福。“這種擔憂，就如同世上大多數父母對於孩子長大後遠赴他鄉，置身於一個陌生環境所感受到的那般。他們擔憂我可能遭遇的文化差異，語言障礙，甚至擔心我可能會受騙，他們不確定我是否為此已做好充分的準備。”