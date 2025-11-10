公益跨越海峽　播撒藝術種子

“希望我們能以樂為橋，以公益教學的方式，為大陸鄉村的小學播撒藝術種子。”台灣音樂教師吳嘉綺剛剛結束了在雲南為期近一周的支教回到福州，在台灣音樂教育領域深耕二十餘年的她，2016年受邀赴福州參與公益創業活動。自此，吳嘉綺經常往返於兩岸，如今逐步將事業重心轉移至福州。在大陸教學過程中，她將她的活潑且系統化的教學法，融入音樂基礎訓練課程。



吳嘉綺過去在台灣的小學從事音樂教學多年，而後在台灣創辦了自己的音樂機構。“我教過的學生中，許多後來並未選擇音樂專業，但他們的邏輯思維和創造力也得益於音樂訓練。”吳嘉綺說。



今年3月初，吳嘉綺加入福州音樂人張健發起的公益項目，這一項目由海峽兩岸音樂教師攜手開展公益支教，他們先後前往雲南幾所偏遠的鄉村學校，開展為期一個月的音樂課程教學。



3月中下旬，吳嘉綺前往雲南昆明烏蒙鄉中心小學進行音樂課程教學。吳嘉綺說，此行雲南她主要教的是一年級的學生，孩子們天真淳朴。“那裡的孩子有些連樂譜都沒見過，但他們的歌聲充滿靈性。”



吳嘉綺介紹道，在台灣，小學生多數擁有竪笛(台灣稱為“直笛”)，通過系統化訓練掌握音感與節奏。她希望通過這種模式，能提升學生音樂素養，激發他們的創造力。



吳嘉綺表示，借助竪笛為學生引入樂理知識，幫助他們學習五線譜，再用節奏卡片開展互動訓練，讓原本枯燥的樂理知識變得生動有趣。