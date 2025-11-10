熱愛可抵萬難，在大陸實現“主持夢”

夜幕降臨，一檔足球節目的直播間燈火通明。拿起主持稿、化好淡妝、換上連衣裙套裝，蔡雲咏熟練地為節目開場：“觀眾朋友們大家好！歡迎收看正在直播的《天下足球》，今天我們首先關注德甲聯賽。”



目前在中國傳媒大學就讀碩士研究生的蔡雲咏能講一口標準普通話，若不仔細分辨，很難從她身上找到台灣姑娘的印記。



“父親來自台灣，母親是山東人，我從小在深圳長大。不同地域文化帶給我更多觀察世界的角度。”在中央廣播電視總台2023主持人大賽上，蔡雲咏以“家裡的那些小秘密”為主題，講述自己的兩岸家史，收穫了比預想更多的共鳴。



蔡雲咏在比賽中嶄露頭角，賽後她也走進更多舞台，少兒節目是她嘗試的開端。“主持人不就是負責逗小孩？”在她看來，這是許多人對少兒節目的誤解，也是她剛進入這一細分領域時的“想當然”。在與孩子們的相處中，她逐漸感受到，對主持人而言“沒有小的節目”。



蔡雲咏還曾與童年時在電視上看到的鞠萍姐姐等“大腕兒”共同主持，“一些前輩已資歷深厚，但毫無架子，對工作始終保持敬畏，全情投入。”這也讓她深入思索主持人嚴肅專業的一面，“這個行業，大家各憑本事吃飯。”



2024年歐洲杯期間，蔡雲咏參與主持《足球盛宴》。在這檔全程直播的節目中，主持人需復盤比賽日賽況、解讀戰情、分享場內外資訊花絮等。蔡雲咏坦言，直播需即興發揮，“壓力不言而喻”。



為減少失誤，蔡雲咏做足了功課。她形容自己像“狗仔”，不放過任何球隊或球星資訊。若當天傍晚有節目錄制，她會一早起來研究，收集比賽觀感，構想直播話題，梳理解讀邏輯。



在與資深體育主持人邵聖懿的搭檔中，她慢慢摸到門道——說自己的話，展現真實的感受和情緒。“分析賽況我不夠擅長，但我會放大我的感知能力，努力抓住細節，讓觀眾感同身受。”蔡雲咏說。



蔡雲咏也時常參與兩岸交流活動。在她看來，兩岸信息屏障仍存，傳媒從業者是打破阻礙的重要力量。



憶起此前參與的一次台生北京行活動，蔡雲咏說，一位台灣大學生告訴她，“無數次翻讀長城歷史，都不如此刻站在這塊磚上感慨深刻。”



蔡雲咏將活動視頻剪輯成Vlog，被不少台生分享給親友。在蔡雲咏看來，舉動雖小，積少成多，隨著更多人將真實的大陸訊息帶回島內，“能讓更多年輕人知曉大陸的學習和生活體驗”。



“熱愛可抵萬難”，蔡雲咏希望未來每一次拿起話筒，都發出有價值的聲音。也期待自己成為一名“很厲害的主持人”，讓聲音傳得更遠、更有力，如同她的名字，“在雲端歌唱”。