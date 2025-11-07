特寫：十五運跳水賽大熱 記者秒搶採訪名額

場館媒體區開始給中籤記者發放標籤，許多記者十分急切，早早開始排隊（中評社 盧哲攝） 中評社廣州11月7日電（記者 盧哲 袁曉麥）第十五屆全國運動會跳水項目女子雙人10米跳台決賽6日晚在位於廣州市的廣東奧林匹克體育中心舉行。本場比賽集結了陳芋汐、全紅嬋、張家齊三位奧運冠軍，同時又是擁有眾多粉絲的全紅嬋在十五運的最後一個賽項，因此當天的決賽場次成為採訪大熱門。來自全國的媒體記者需要提前一天在工作群掐秒錶“鬥快”搶採訪名額，難度勘比搶購熱門演唱會門票！



因為場地有限，十五運跳水項目主辦方早早通知媒體，若想要採訪跳水項目，需要參與抽籤。每個比賽單元進行一次抽簽，每場名額約為150人，衹有中簽的媒體可進入場館坐席，而混合採訪區名額也是從中籤媒體中再抽取。



抽籤的形式是填寫問卷，一人一卷、禁止重復提交。除了特別安排外，其他名額都是先到先得。主辦方會安排在群裡定時發佈問卷，記者需要提前“蹲守”，在問卷發佈的第一秒就“爭分奪秒”填寫，並以最快速度提交，才能“搶”到採訪名額。



11月6日的決賽賽事採訪問卷，在前一天下午15時10分發送。根據主辦方當晚公佈的名單，“入圍”混合採訪區資格的媒體最晚的在15時10分24秒填寫完畢。也就是說在24秒之內提交問卷的，才有資格參與“搶票”。中評社記者所在的媒體群人數約490人，是中籤人數的將近5倍。



6日下午，距離決賽開始前兩個小時，場館媒體區開始給中籤記者發放標籤。許多記者十分急切，早早開始排隊。持有相關標籤貼紙的記者才能進入相關區域，例如中評社記者憑20秒手速“搶”到媒體看台位置及賽後記者會名額，就需要分別貼上對應的貼紙——佈滿記者證——才能進入場館，一睹跳水健兒們的矯健身姿。







