11月6日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月7日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧11月6日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



毛寧：應國家主席習近平邀請，泰國國王哇集拉隆功將於11月13日至17日對中國進行國事訪問。



《人民日報》記者：中方發布了泰國國王哇集拉隆功將對中國進行國事訪問的消息，能否介紹此訪安排？如何評價當前中泰關係？對此訪有何期待？



毛寧：泰國國王哇集拉隆功將應邀於11月13日至17日對中國進行國事訪問，習近平主席、李強總理將分別同他會見，這是中泰建交以來泰國國王首次訪華，哇集拉隆功國王將中國作為正式訪問的首個大國，充分體現雙方對發展中泰關係的高度重視。



中泰是親密友好鄰邦和命運共同體。近年來，在兩國領導人的戰略引領下，中泰關係保持高水平運行，“中泰一家親”深入人心。今年是中泰建交50周年暨“中泰友誼金色50年”，兩國關係面臨新的發展機遇。中方期待通過此訪，賡續傳統友好，鞏固政治互信，深化互利合作，推動中泰命運共同體建設取得更多豐碩成果，更好造福兩國人民，為地區和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。



總台國廣記者：今天是中國同薩摩亞建交50周年紀念日。中方對中薩關係發展如何評價？對未來進一步深化兩國關係有何展望？



毛寧：薩摩亞是中國在太平洋島國地區的好朋友、好夥伴。中薩建交50周年之際，習近平主席、李強總理分別同薩摩亞國家元首圖伊馬萊阿利法諾、總理拉烏利互致賀電。正如習近平主席在賀電中指出，中薩建交半個世紀以來，兩國始終相互尊重、平等相待，堅定支持對方維護國家獨立和主權，雙方政治互信不斷深化，互利合作成果豐碩，人文交流持續拓展，增進了兩國人民福祉。