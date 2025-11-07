中評現場：全運會跳水女子雙人10米台決賽

第十五屆全國運動會跳水項目女子雙人10米跳台決賽（中評社 盧哲攝） 中評社廣州11月7日電（記者 盧哲 袁曉麥）第十五屆全國運動會跳水項目女子雙人10米跳台決賽6日晚在位於廣州市的廣東奧林匹克體育中心舉行。集結了陳芋汐、全紅嬋、張家齊三位奧運冠軍的此場比賽備受矚目，最終由上海隊組合陳芋汐/掌敏潔奪得冠軍。廣東隊全紅嬋/王偉瑩組合位列第五。



全運會跳水女子雙人10米台在當天上午舉行預賽，共有12個組合晉級決賽，其中陳芋汐/掌敏潔總得分排名第一，四川隊組合李蕊汐/盧為總得分排名第二，廣東隊組合全紅嬋/王偉瑩總得分排名第三。



決賽在當晚6時舉行。全紅嬋、陳芋汐、張家齊三位奧運冠軍各攜搭檔亮相，場館現場坐滿觀眾，氣氛十分熱烈。



決賽中，共12對組合，全紅嬋/王偉瑩排在第十位出場，陳芋汐/掌敏潔第十二位出場。陳芋汐/掌敏潔延續了預賽時的穩定發揮，五輪動作均獲全場最高分，最終以總分350.22分全程領跑。



四川隊組合李蕊汐/盧為以322.44分奪得銀牌。在預賽得分排名第四的江蘇隊組合劉軍熙/孟澤瑞，在最後一跳中反超全紅嬋/王偉瑩，以316.44分摘銅。全紅嬋/王偉瑩最終成績為311.76分，獲得第五名。排名第六的是北京隊組合張家齊/許一瑾304.14分。

