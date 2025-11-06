日媒：印度雄心勃勃欲成造船大國

中評社香港11月6日電／日經新聞報導，印度的造船業已開始著手開拓海外需求。印度國有的科欽（Cochin） 造船廠也是該國最大的草船企業，首次從法國大型海運企業手中獲得了貨櫃船訂單。日本的商船三井也在考慮對該公司下單。中美對立導致向中國訂購船舶的風險上升。印度造船業打算抓住替代中國的需求，目標是實現增長。



“21世紀，印度海事產業正以驚人的速度和活力蓬勃發展”，印度總理莫迪10月29日在孟買舉行的國際海事展上發表演講，強調將積極致力於扶持造船業和港口建設。



來自超過85個國家的政府及業界人士在10月27日開幕的海事展會上齊聚一堂，圍繞強化全球海運體系等主題交換了意見。共有500多家企業參展。



印度政府提出了將印度打造成全球海運樞紐的宏偉計劃。目標是到2047年迎來印度獨立100週年時將印度船舶在全球貨運量中的佔比從目前的1%左右提升至20%。9月，印度政府公佈了總額達到6973億盧比（約和人民幣558.82億元）的一籃子扶持政策，包括設立向造船業及海洋基礎設施投資的海洋開發基金等。



科欽是印度造船業的核心力量，成立於1972年，在三菱重工業的支援下，於1982年建成第一座造船廠。過去5年裡，科欽共交付了 70艘小型商船及艦艇等，通過抓住國內需求，實現了持續增長。2024財年（截至2025年3月）財報顯示，銷售額同比增長20%以上，達到約500億盧比（約合人民幣40.07億元），並確保了最終利潤增加。



為了實現進一步增長，科欽正在瞄準海外需求。將與7月簽署技術合作等備忘錄的韓國最大造船企業“HD現代集團”合作，目標是從海外海運巨頭等客戶手中獲得訂單。



10月15日，科欽宣佈從法國航運巨頭達飛海運集團（CMA CGM）獲得了6艘貨櫃船訂單。該批船舶為液化天然氣（LNG）驅動的小型船，載貨量為1700TEU（TEU是按20英呎貨櫃換算）。



日本的商船三井也在考慮向科欽訂購原油運輸船。據路透社報導，商船三井社長橋本剛9月參加了在新加坡舉辦的能源行業相關活動，並表示“印度政府希望在本國建造新船舶，我們也希望參與這一項目”。



印度造船業持續擴張。據印度當局介紹，2023年度完工船舶數量約為200艘，達到2020年度的約3倍。



隨著地緣政治風險上升，海運企業開始分散船舶訂單，這對印度造船業而言是利多。此前，美國特朗普政府曾提出對中國建造船舶徵收入港費，出現了向中國訂購船舶的風險。



近年來，原材料價格居高不下，業績向好的海運作業不斷增加船舶訂單，在此背景下，船價持續飆升。加之勞動力短缺進一步加劇供需緊張，印度作為船舶建造的承接方正受到關注。



從造船業（完工量）的全球份額來看，中國、韓國、日本三國合計佔比超過9成。印度尚未進入全球造船業前列，在人才培養、供應鏈完善等方面仍面臨諸多挑戰。



科欽的董事長馬杜·奈爾(Madhu Nair)10月29日在一場活動的小組討論中表示：“印度造船業的發展離不開長期視角與持續投資。我們需要做好放眼15年後、耐心推進業務的準備”，呼籲印度政府提供持續性支援。



國際海運的船舶經過維修、定期保養等環節，通常可運營20年以上。因此，造船企業還需通過所造船舶的性能及售後服務等，從長期視角贏得海運企業的信任。