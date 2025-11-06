日產上半財年淨虧2219億日元

中評社香港11月6日電／共同社報導，日產汽車6日發佈的2025上半財年（4至9月）合併財報顯示，淨損益為虧損2219億日元（約合人民幣103億元）。上年同期為盈利192億日元。在全球銷售疲軟的同時，美國特朗普政府對汽車加徵關稅增加了成本，壓低了利潤。半年報虧損為5年來首次。由於裁員費用仍在估算，日產暫未披露整個財年的淨損益預期。作為重建措施的一環，公司將以970億日元的價格出售位於橫濱市的總部大樓及土地。



日產的全球銷量下降7.3%，至148萬輛。按國家及地區來看，中國降幅最大，達17.6%。日本降幅為16.5%，至18.6萬輛。除主力車型投放滯後外，經營低迷可能也削弱了品牌價值。



美國市場小幅下降，至44.5萬輛。按營業利潤來看，美國關稅造成1497億日元的利潤下滑。



半年報還顯示，銷售額同比下降6.8%，至5.5786萬億日元；反映主營業務盈利狀況的營業利潤轉為虧損276億日元，上年同期為盈利329億日元。



出售總部獲利739億日元將作為特別利潤計入財年財報。今後將支付租金繼續使用大樓。日產還宣佈，在墨西哥的與德國梅賽德斯-賓士集團的合資工廠11月將停產日產的車輛。



社長伊萬·埃斯皮諾薩在總部召開記者會。關於在國內外裁減2萬名員工，他表示“正在按計劃推進”，但未透露目前的裁減人數。與2月中止經營合併磋商的本田之間，據稱有多個項目正在探討合作。