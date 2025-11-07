台灣自我定位膨脹了？兩岸學者剖析台海局勢

中國社會科學院台灣研究所所長、全國台灣研究會副會長朱衛東發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月7日電（記者 陳思遠）11月1日，由中國人民大學國際關係學院和台灣政治大學東亞研究所聯合主辦的第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行。來自海峽兩岸的近四十位權威專家學者，圍繞中美戰略競爭與兩岸關係等核心議題展開深入探討，分析和研判兩岸關係未來走向。



在主旨演講環節的上半場，中國社會科學院台灣研究所所長、全國台灣研究會副會長朱衛東，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘，中國社會科學院台灣研究所原所長、全國台灣研究會原副會長周志懷，台灣政治大學東亞所特聘教授、台灣政治大學國際關係研究中心主任王信賢，清華大學戰略與安全研究中心主任達巍五位學者，圍繞中美戰略競爭與當前台海局勢發表了個人觀點。



從三類三角關係看台海局勢，統一大勢不可逆轉



中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東研究員以“對當前台海局勢的幾點觀察”為題，分析了三對三角關係，即大陸、台灣與美國的外部大三角，共產黨、國民黨與民進黨的兩岸中三角，以及國民黨、民進黨與民眾黨的島內小三角。他分析指出，國家統一是中華民族偉大復興的必然要求，這一歷史進程不可阻擋。

