全紅嬋帶傷上陣名列第五 結束十五運賽程

全紅嬋是全場焦點，即使是全場熱身時間媒體的鏡頭也都對著她（中評社 盧哲攝） 中評社廣州11月7日電（記者 盧哲 袁曉麥）第十五屆全國運動會跳水項目女子雙人10米跳台預賽與決賽6日上午及晚間在位於廣州市的廣東奧林匹克體育中心舉行。集結了陳芋汐、全紅嬋、張家齊三位奧運冠軍的此場比賽備受矚目，最終廣東隊全紅嬋/王偉瑩組合位列第五。



對於關注跳水運動的人來說，全紅嬋的這次復出是很多人期待已久的——她因舊傷復發和身體發育的不適，自5月起暫別賽場，甚至放棄了世錦賽。時隔183天重返賽場的全紅嬋，凝聚許多粉絲的期待，但也仍然身負隱忍與傷痛。



中評社記者觀察到，在6日上午的預賽中，剛開始全紅嬋像往常一樣笑容滿面，但隨著賽項推進，動作增多，全妹表情逐漸嚴肅。而到了晚上決賽前的熱身活動時間，從十米板跳下的全妹從水里起身的第一件事是扭動手腕，重新捆綁了纏在手腕的膠布。看得出來她當時有些不適。不過，整場決賽全紅嬋都沒有放棄，完整地參與下來。但可以從定格的照片看出，全紅嬋/王偉瑩組合的發揮並非十分完美。



決賽結束後，全紅嬋接受採訪，謝謝大家關注跳水。全紅嬋說，“比賽確實沒跳好，但還算正常，和王偉瑩搭配不是很久，但兩個人都努力想要跳好”。