陳芋汐/掌敏潔奪冠 競技之外書寫溫情

11月6日晚，十五運會女子雙人10米跳台頒獎儀式在廣東省奧體中心游泳跳水館舉行（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月7日電（記者 袁曉麥 盧哲）11月6日晚，十五運會女子雙人10米跳台決賽在廣東省奧體中心游泳跳水館舉行。經過激烈角逐，上海組合陳芋汐/掌敏潔憑借出色的發揮奪得冠軍，四川組合李蕊汐/盧為獲得銀牌，江蘇組合劉軍熙/孟澤瑞獲得銅牌。



決賽中，陳芋汐與掌敏潔迅速進入狀態，她們的五輪動作，無論是在規定動作的穩定性上，還是自選動作的難度與完成質量上，都表現得無懈可擊。自今年5月二人在全國跳水冠軍賽上首次搭檔以來，短短數月，這對新搭檔競技實力與默契程度與日俱增，已然成為國內該項目頗具競爭力的組合。



在隨後的頒獎儀式上，中評社記者注意到陳芋汐幾個動人的小細節。戴上金牌後，陳芋汐並沒有立刻向觀眾致意，而是低頭仔細凝視著這枚獎牌。明亮的燈光下，金牌反射出璀璨光芒，更映照出她一路走來的汗水與堅持。數秒之後，陳芋汐高舉獎牌轉向觀眾，綻放出今晚最為燦爛而自豪的笑容之一，看台上也爆發出陣陣“陳芋汐好樣的”的聲浪。



合影環節時，陳芋汐更是主動轉身，微笑著向身旁的亞軍、四川組合李蕊汐/盧為招手，熱情地招呼她們一同站上冠軍的台階，並肩合影。在全場掌聲與歡呼聲中，她與搭檔及其他獲獎選手一起，不斷向觀眾席揮手致意，清澈的眼眸裡滿是真誠的感謝。退場時，陳芋汐也一路微笑望向看台，向觀眾們熱情揮手告別。