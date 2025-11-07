快評：終歸還是繞不開　趕快回到“九二共識”

中評社快評／民進黨拒絕接受“九二共識”，從2016年5月民進黨重新在台灣執政算起，也已有9年多了，比陳水扁當年執政時拒絕接受的時間還長，兩岸關係因此受到嚴重破壞。兩岸關係發展又到了一個關鍵時刻，想要打開兩岸新局，終歸還是繞不開“九二共識”。



今年是海協會首任會長汪道涵逝世20週年，海協會及台灣海基會故舊11月5日上午專程到上海福壽園祭掃，表達對汪道涵先生的深切緬懷。參與祭掃的人員有海協會會長張志軍，副會長孫亞夫、李亞飛、李文輝，及前海基會董事長林中森、副董事長兼秘書長邱進益、副董事長周繼祥等。



邱進益昨天在於台北舉行的“兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方”座談會上強調，民進黨拒絕“九二共識”、不願承認一中原則，是當前兩岸陷入僵局的根本原因，若不改變路線，台海情勢將持續惡化，留給台灣的時間真的不多了。



昨天在同一場合，台灣前“國安會秘書長”蘇起也指出，從歷史與現實角度來看，兩岸和談已是台灣“最後一條路”，台灣若無法以務實態度面對，最終將讓自己陷入“垃圾時間”，假裝安全、假裝過日子、等著大國決定命運。



留給台灣的時間真的不多了！更确切說，留給民進黨、留給“台獨”的時間真的不多了！



有必要再強調，“九二共識”是當前兩岸關係中無法迴避的政治基礎，是兩岸互動的先決條件，若要維持兩岸和平穩定，就必須承認並以此為出發點。民進黨當局終歸還是繞不開的，儘早回到“九二共識”，才是正路。