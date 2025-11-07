全運賽場外 橫幅“Battle”上演

上海隊的“上海跳水 閃耀全運 勢不可擋 加油”標語，彰顯著冠軍之師的自信與霸氣（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月7日電（記者 袁曉麥 盧哲）“廣東隊必勝！”“上海跳水，閃耀全運！”“蜀水騰龍，四川稱雄！”……11月6日晚，十五運會女子雙人10米跳台決賽的賽場上，一片片特色鮮明的橫幅將觀眾席變成了一片“火熱”的海洋。



賽場之內，選手們在空中上演“神仙打架”；賽場之外，觀眾席上的“橫幅大戰”也同樣精彩。中評社記者在現場看到，東道主廣東跳水隊幾乎全員出動，隊員們高舉多條“廣東隊必勝”的橫幅，氣勢如虹。上海隊的“上海跳水 閃耀全運 勢不可擋 加油”標語，則彰顯著冠軍之師的自信與霸氣。而四川隊的助威團更是創意十足，“四川隊雄起”、“蜀韵鏗鏘 川妹爭光”等橫幅格外搶眼，助威聲浪也是一波高過一波，一展巴蜀健兒們的昂揚鬥志。



此外，觀眾席上也星光熠熠。奧運“五金王”陳若琳此番化身“親友團”低調現身看台。觀賽期間，她的目光緊隨泳池後輩們的每一次翻騰與入水，為她們加油鼓勁。不少熱情的觀眾也自製了各式各樣的應援牌，為喜愛的選手吶喊助威。正在這般熱烈的氛圍中，上海組合陳芋汐/掌敏潔憑借一套套如“復制粘貼”般精準同步的動作，以出色發揮征服了裁判與觀眾，最終將金牌收入囊中。

