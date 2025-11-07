巴基斯坦和阿富汗邊境再次交火

中評社北京11月7日電／據新華社報導，巴基斯坦西南部俾路支省與阿富汗南部坎大哈省交界地區6日再次發生交火，有人員傷亡。



巴基斯坦軍方消息人士6日晚告訴新華社記者，俾路支省傑曼地區的巴方哨所當天遭到無端襲擊，巴安全部隊作出迅速有效回應，確保巴方陣地安全。這名消息人士說，阿富汗政府告知，這次襲擊是由一個不受阿富汗官方指揮的“流氓團體”實施。交火事件發生後，巴安全部隊和阿方立即展開協調，“局勢迅速得到控制，防止了事態升級”。



這名消息人士證實，巴阿雙方此前達成的停火協議仍然有效。



阿富汗政府發言人穆賈希德當天在社交媒體發文說，當天下午5時左右，巴方部隊再次向坎大哈省斯平布爾達克鎮開火，令人擔憂。在坎大哈省的阿富汗安全部隊沒有對此作出回應，“這是出於對正在土耳其伊斯坦布爾舉行的阿富汗與巴基斯坦會談的尊重，同時也是為了防止平民傷亡”。



斯平布爾達克鎮與巴基斯坦接壤，有兩國重要貿易口岸。因近期邊境地區頻繁發生交火，這一口岸已經關閉。阿富汗黎明新聞網站援引消息人士稱，巴方迫擊炮彈落在民用基礎設施和一處市場，造成2人死亡、4人受傷。



巴基斯坦和阿富汗邊境地區近期多次發生交火。卡塔爾外交部10月19日說，在卡塔爾和土耳其斡旋下，巴阿同意立即停火，並將繼續會談確保實現停火的可持續性。同月25日，巴阿開始在土耳其城市伊斯坦布爾進行新一輪對話，商討落實停火協議及加強安全合作的具體機制。