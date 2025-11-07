丁薛祥出席貝倫氣候峰會並致辭

當地時間11月6日，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在巴西貝倫出席《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方大會貝倫氣候峰會並致辭。圖源：新華社 中評社北京11月7日電／據新華社報導，當地時間11月6日，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在巴西貝倫出席《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方大會貝倫氣候峰會並致辭。



丁薛祥轉達習近平主席對巴西舉辦峰會的良好祝願，讚賞巴西作為COP30主席國為積極推進全球氣候治理作出的重要貢獻，預祝大會圓滿成功。



丁薛祥表示，今年是《巴黎協定》達成10周年，全球氣候治理進入關鍵階段。中國落實2030年國家自主貢獻已經取得顯著成效。習近平主席在聯合國氣候變化峰會上鄭重宣布中國2035年國家自主貢獻，覆蓋全經濟範圍、包括所有溫室氣體，首次提出絕對量減排目標，體現了中國的堅定決心和最大努力。前不久，中共二十屆四中全會審議通過未來5年中國經濟社會發展規劃建議，其中對建設美麗中國作出重要部署，強調以碳達峰碳中和為牽引，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，築牢生態安全屏障，增強綠色發展動能。中國言必信、行必果，將加快經濟社會發展全面綠色轉型，積極穩妥推進和實現碳達峰，為應對氣候變化作出更大貢獻。



丁薛祥表示，當前人類站在新的十字路口，需要各方堅持真正的多邊主義，加強團結協作，推動全球氣候治理行穩致遠。他提出3點建議。一是把握正確方向，堅定信心，統籌保護環境、發展經濟、創造就業、消除貧困等目標，協同推進民生改善和氣候治理，促進高質量發展，更好造福世界各國人民。二是落實氣候行動，堅持共同但有區別的責任原則，全面有效落實《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，發達國家應當落實率先減排義務，切實兌現出資承諾，並為發展中國家提供更多技術和能力建設支持。三是深化開放合作，營造良好的國際經貿合作環境，加強綠色技術和產業國際協作，確保優質綠色產品自由流通，更好滿足全球可持續發展需求。



與會期間，丁薛祥會見了聯合國秘書長古特雷斯。丁薛祥表示，當前多邊主義和聯合國工作面臨前所未有的挑戰。不管國際形勢如何變化，中方都將堅持真正的多邊主義，繼續全力支持聯合國在國際事務中的核心地位和作用，推動各國加強對話合作，為世界和平發展事業作出更大貢獻。中方堅定不移走綠色發展道路，願同各方加強溝通合作，共同推動建設人與自然和諧共生的美麗世界。古特雷斯感謝中方始終支持聯合國工作，表示中國不僅是全球氣候治理關鍵引領者，也是世界和平和多邊主義的重要支柱。習近平主席提出的全球治理倡議對完善改革現有全球治理體系非常重要，聯合國期待同中國進一步密切協作。