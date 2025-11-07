美最高法院質疑特朗普關稅合法性

中評社北京11月7日電／据大公报报道，美國最高法院5日舉行聽證會，就總統特朗普實施大規模關稅的合法性聽取口頭辯論。在這場被視為特朗普任期核心經濟戰略的“法律終審”中，9名大法官中的6人對關稅政策提出質疑，認為特朗普涉嫌越權，包括3名保守派大法官。如果關稅被裁定非法，進口商或有權獲得退款，但考慮到牽涉金額高達900億美元（約7020億港元），實際操作可能困難重重。與此同時，經濟學家警告說，關稅正在推高美國物價，為即將到來的節日購物季蒙上陰影。



今年初重返白宮後，特朗普援引《國際緊急經濟權力法》，宣布美國進入緊急狀態，批准大規模徵收關稅，其中包括4月對所有貿易夥伴徵收的所謂“對等關稅”。4月，美國5家小企業和12個州分別就此對聯邦政府發起訴訟。在美國聯邦巡迴上訴法院和美國國際貿易法院分別裁定現政府一攬子關稅政策違法後，美國最高法院就聯邦政府上訴啟動審理程序。



截至今年8月，美國政府已從上述關稅中獲得約900億美元。特朗普曾表示自己打算到場旁聽，但最後一刻改變主意。當天聽證會持續近3個小時，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾等官員出席。



在辯論中，首席大法官約翰·羅伯茨直言：“關稅就是對美國人徵稅，這始終是國會的核心權力。”此語無異於敲響警鐘──若容許總統繞過國會、以緊急狀態之名行財政徵收之實，將嚴重侵蝕美國三權分立的憲政根基。



保守派法官加入批評行列



各方原本預期衹有3名自由派大法官會對特朗普關稅政策提出批評，但當天3名保守派大法官也加入批評行列，對代表政府的美國副總檢察長索爾進行尖銳質詢。自由派大法官索托馬約爾指出，徵稅的權力屬於國會，而非總統。“你們想主張關稅（tariffs）不是稅（taxes），但實際上它就是。”特朗普任命的保守派大法官戈薩奇質問索爾：“如果國會可以將關稅權力移交給總統，那麼有什麼能阻止國會將監管對外貿易，甚至宣戰的所有職責都拱手讓給總統呢？”