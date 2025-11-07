佩洛西稱將退休　明年不尋求連任

中評社北京11月7日電／據大公報報導，美國國會眾議院前議長、加州民主黨眾議員佩洛西6日發布視頻，宣布明年中期選舉不會尋求連任。現年85歲的佩洛西將於2027年1月議員任期結束後退休，結束長達38年的國會生涯。



佩洛西於1987年首次進入國會，2007年成為美國歷史上首位女性眾議院議長，也是迄今為止唯一一位女性議長。美媒稱，她在民主黨贏得關鍵勝利後宣布退休。本月4日，加州通過一項重劃國會選區的提案，將使民主黨在明年中期選舉中佔據更大優勢。消息人士透露，佩洛西為推動這項提案籌集了數千萬美元。



美媒表示，佩洛西近年與美國總統特朗普衝突不斷，曾在特朗普直播發表國情咨文時在其身後撕毀國情咨文稿。2021年1月6日美國國會暴亂期間，特朗普的支持者曾闖入佩洛西的辦公室。



2022年中期選舉中，共和黨奪取眾議院控制權，佩洛西隨後卸任眾議院民主黨領袖，但仍在民主黨內扮演關鍵角色。2024年美國總統選舉期間，她施壓拜登退選，並支持哈里斯上位，這也讓她與拜登家族產生嫌隙。



佩洛西是國會山最富有的議員之一，被評為“國會十大股神議員”之一，其家族的股票交易長期被質疑涉內幕交易。2023年，她的丈夫保羅在美國國會通過芯片法案前大量購入半導體巨頭英偉達的股票，引發巨大爭議。