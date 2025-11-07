郭一鳴：祥雲，茶馬古道中美並肩作戰

雲南馬幫文化博物館。\作者供圖 中評社香港11月7日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，“馬鈴兒響來喲玉鳥唱，我陪阿詩瑪回家鄉”，上世紀六十年代電影《阿詩瑪》的插曲曾經風靡全國，飾演阿詩瑪的楊麗坤成為一代女神，故事發生在雲南昆明的石林，昆明是滇藏茶馬古道的東起點，當地的老人還記得山間鈴響馬幫來的日子。上周，香港新聞聯“重走滇緬公路”採訪團來到大理州祥雲縣，這裡是滇藏茶馬古道的重要節點、古代的雲南驛所在地。一座由一大兩小三組飛檐構成的古門樓，一面是“雲南驛”三字行書，對聯“鈴響店小二迎來送往，飛傳眾官員暮留朝去”；另一面是“茶馬古道”四字魏碑。



據記載，茶馬古道主要興起於漢藏之間的茶馬互市，是連接橫斷山脈與喜馬拉雅山脈兩大民族文化帶的走廊，以背夫、馬幫和牦牛駝隊為運輸載體，穿過三千米以上的崎嶇古道，把雲南盛產的茶葉和布匹等販運出去，換回騾馬、毛皮和藥材等。茶馬古道起源於唐，形成於宋，明清兩代達到鼎盛。清朝詩人舒熙盛寫道：“崎嶇鳥道鎖雄邊，一路青雲直上天。”除了滇藏茶馬古道，還有一條川藏茶馬古道。



穿過古門樓，仿佛步入時光隧道：秋日的太陽照在一條石塊鋪就、通向遠方的古道，依稀可見昔日留下的馬蹄印。古道旁有一座大宅“李家大院”，雖然滄桑殘舊但氣勢猶存，門口貼有對聯，燈籠高掛，顯示大宅裡有人居住。前行百米許，一座木屋門上掛一塊橫匾寫“雲南馬幫文化博物館”，黑底金字對聯“昔日繁華百寶街，雄商大賈挾貨來”。走進去，原來這裡是大馬店，昔日馬幫的歇腳處，曾經繁茂來往的馬幫充滿神秘感。同時，這裡又是“雲南驛”，即古代朝廷的招待所，只接待公務人員，包括往來官員、押送發配邊疆囚犯的衙役等等。據載，清代此地駐有數十名官兵，民國後雲南驛才成為歷史。為何稱“雲南驛”？因為祥雲縣是“雲南”的發源地。當地官員介紹，相傳漢武帝夢見一個祥雲繚繞的地方，命人四處尋找，認定此地就是夢境之處，遂命名雲南，後建雲南縣。雲南設省之後，此地依然叫雲南縣，民國初年才改稱祥雲縣。



祥雲不僅歷史悠久，地處要衝，而且是抗戰時期滇緬公路的重要節點，在抗戰時期的戰略地位無可替代。一九三八年，民國空軍軍官學校搬至此地，故有“民國空軍搖籃”之稱。一九四一年至一九四五年，美國援華空軍飛虎隊及後來的第十四航空大隊進駐雲南驛機場，此地成為其中一處重要基地，同時作為“駝峰航線”的中轉站，是滇西抗日戰場最重要的機場之一，雲南驛機場附近的北屯機場則作為輔助機場。一時間戰鬥機、轟炸機、運輸機頻繁起降，高峰期這裡集結數百架戰機，駐扎美軍兩千多人，昔日的茶馬古道附近布滿酒吧、咖啡館和各類商店，有“小紐約”之稱。一九四三年，十萬中國遠征軍在祥雲集結整訓後投入抗日前線，其後又有大量遠征軍部隊及四個部隊醫院駐扎此地。一座當年縣長的府邸，如今辟作“二戰交通史紀念館”，工作人員介紹，畢業於香港瑪麗醫院高等護士學校的黃歡笑，是雲南驛戰地醫院唯一的中國醫務人員，也是唯一的女性，不辭勞累救死扶傷，被譽為“駝峰天使”。戰後黃歡笑回到香港，後來又重返昆明結婚定居，以九十六歲高齡安然離世。



離開雲南驛時已經下午五點左右，夕陽西斜，藍天上幾朵白雲，微風吹來仿佛可以聞到普洱茶香。長長的驛道上只剩我們最後一批遊客，幾位婆婆坐在路邊的水果檔旁，對面一戶木屋的門口堆滿金黃色的玉米棒子。此情此景，腦子裡浮現“古道西風瘦馬”詩句，耳邊則依稀聽到當年戰機轟鳴和隆隆炮聲的回響。想起八十多年前中美兩國軍民在這片土地上並肩作戰，抗擊日本法西斯的情景，心情久久不能平靜。