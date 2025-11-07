蘭州解決民衆出行難：昔日斷頭路今朝變通途

近日，甘肅省蘭州市紀委監委駐市住建局紀檢監察組工作人員在七裡河區崔家大灘片區T095－1＃道路項目施工現場，瞭解項目進展情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月7日電／據中央紀委國家監委網站消息，B650－1－2＃、S631－2＃、T244＃……曾經，行走在甘肅省蘭州市街頭，有這樣一批道路，它們沒有得到正式命名，衹有一串長長的“身份編碼”。它們有著一個同樣的身份：斷頭路。



近日，蘭州市多條備受市民關注的“斷頭路”集中通車，有效解決了城關區、七里河區等多個片區的出行難題，來往車流暢通無阻，極大改善了區域道路狀況，完善了城市交通“毛細血管”。



2024年9月，習近平總書記在甘肅考察時強調，集中力量辦好群眾普遍需求、能夠辦成的民生實事，讓群眾可感可及。群眾期盼處，便是正風肅紀反腐的發力點。蘭州市堅持以群眾需求為導向，將群眾反映強烈的“斷頭路”問題與整治群眾身邊不正之風和腐敗問題深度融合，積極構建“黨委政府全面統籌、紀委監委監督推動、住建部門同抓共促”的工作格局，推動主體責任、監督責任、監管責任貫通聯動、協同發力，切實辦實事、解難題，讓群眾可感可及。



聽民聲、選准題、定好策



——廣泛征集選題，精準把脈問診



一段“梗阻”道路，成為民生痛點難點。



“明明目的地就在眼前，腳下路卻已是盡頭”“路修了一半就沒動靜了”……在蘭州市紀委監委聯合蘭州電視台開設的《落實進行時》欄目中，位於七里河區馬灘片區的S186＃道路，因各種原因歷時多年仍未修通，嚴重影響附近小區住戶的居住環境和商戶的經營，讓不少群眾看在眼里、難在路上、急在心里。



臨近兩家三甲醫院、靠近多個熱門商圈，城關區五里鋪十字路口的車流、人流密集，過去是名副其實的“堵點”，特別是在每天的早晚高峰時段，短短幾百米的距離，車輛需要花費十幾分鐘才能通過。