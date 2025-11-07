華爾街唱淡美元　美股債風險高

美國推行貿易保護主義政策，結果反遭邊緣化，各國紛紛降低對美元使用的依賴。（大公報） 中評社香港11月7日電／大公報報導，美國最高法院多位大法官質疑特朗普向全球加征關稅的合法性，可能要退回逾千億美元稅收，加上政府停擺時間破紀錄，經濟下滑將加劇財赤與債務壓力。華爾街大行繼續看空美元，不利美股、美債走勢。國際貨幣基金組織更預期美國債務進一步惡化，債務比率隨時超越意大利及希臘。



特朗普政府停擺已逾36日為歷來最長，對民生和經濟影響衝擊頗大，其中貧困人口最受害，例如依賴食品援助的4200萬人可能“斷糧”，多個州份亦進入緊急狀態。美國副總統萬斯警告，若然停擺持續至11月下旬的感恩節假期旅遊旺季，航空交通面臨災難衝擊。



停擺未完 經濟勢重創



感恩節是美國重要節日，航空交通不便必然對外游、消費有重大負面影響，美國經濟將重創，美元、美債及美股隨時面臨更嚴重的“三殺”衝擊。



其實，特朗普政府陷入內外交困的局面，政治內鬥、社會撕裂進一步惡化，目前政府停擺時間已打破紀錄，而動輒向全球加征關稅的政策正受到訴訟挑戰，美國最高法院多位大法官質疑加征關稅的合法性，一旦判決裁定不合法，美國政府恐要退回逾千億美元的稅款，股匯債面臨巨大衝擊。因此，近日美匯指數重上100水平只屬死貓彈而已，彈完再跌。



事實上，美國推行貿易保護主義政策，結果反遭邊緣化，各國紛紛降低對美國市場、美元使用的依賴，最終會削弱美國在全球經濟的地位。



IMF預警 美負債率恐超希臘



有外資大行報告指出，美國國債規模迭創新高，最新已超過38萬億美元，估計在今年底至明年初債務總額突破40萬億美元。在這環境之下，美元在全球外匯儲備比重已跌至40%，各國以實際行動對美元投下不信任票。



美國債務風險惡化，就連國際貨幣基金組織也發出警告，預期到2030年美國公共債務占國內生產總值（GDP）比率將升至143.4%，債務比率有可能超越意大利甚至希臘。目前意大利、希臘公共債務占GDP比率為137%及152%。事實上，全球普遍長期看空美元，包括摩根士丹利在內的市場人士認為美國利率持續下行，預期美元匯價繼續下跌，其中大摩對美元走勢甚為悲觀，今年已累跌約8%的美匯指數，到明年底可能低見89水平，這對美元資產價格甚為不利，特別是美國國債，近日跌勢又再重現，10年及30年期美國國債息又再升上4.1厘及4.7厘高位。



資金外逃 增持黃金與中資股



因此，華爾街大行建議增持對衝美元下跌的投資產品，例如美國銀行報告認為，黃金、中國股票是最佳對衝美元風險的投資產品與工具。雖然近期金價在高位出現回吐，加上中國取消黃金零售的增值稅抵扣優惠政策，拖累金價由近4400美元歷史高位回落至4000美元以下，但卻是趁低吸納的好時機。同時，中國科技自立自強水平不斷提升，技術創新、產業創新令中資科技股魅力沒法擋，吸引環球資金源源流入。



近日美股危危乎，已有個別科技巨頭股價急插水，若然再遇上美元積弱及長期國債息抽升，美股泡沫爆破恐怕真的狼來了！