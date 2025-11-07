國家開發銀行原資深專家覃孟征被開除黨籍

中評社北京11月7日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，經中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組、廣西壯族自治區監委對國家開發銀行原行務委員、專家委員會原資深專家覃孟征嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，覃孟征喪失理想信念，背棄初心使命，長期搞迷信活動；違反中央八項規定精神，長期違規接受宴請，將應由本人支付的費用交由他人支付；違背組織原則，在接受組織談話時不如實說明問題；廉潔底線失守，接受管理服務對象贈送禮品禮金，違規從事營利活動，退休後違規任職取酬；無視金融風險，在融資審批工作中不正確履行職責，造成重大損失；利用職務便利，在工程承攬、融資審批等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。



覃孟征嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，是風腐一體、靠金融吃金融的典型，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經國家開發銀行黨委研究，決定給予覃孟征開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組研究，決定按規定取消其享受的待遇；經廣西壯族自治區監委研究，決定將覃孟征涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。