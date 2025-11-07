香港鳳凰山四徑行　推廣綠色旅遊

探索四條位於鳳凰山的行山路線，收集電子印章可換領禮品。（大公報） 中評社香港11月7日電／大公報報導，政府今年5月推動“四山”旅遊，推廣位於太平山、鳳凰山、西貢海、大帽山的四條行山路線。昂坪360響應精選位於鳳凰山的四條行山路線，推出網頁應用程式，讓遊客透過沿途“打卡”遊戲，掃描位於山徑指定位置的二維碼，收集指定數量的印章，可換領纜車票等禮品，吸引旅客到來發掘新路線，或再次到訪這些行山路線。



四條路線分別是昂坪觀景台、彌勒山郊游徑、昂坪棧道，以及昂坪自然步道（鳳凰山段）。游人在觀景台可飽覽天壇大佛與周邊自然風光；彌勒山郊游徑景色隨季節變化，春夏山間雲霧繚繞，秋冬芒草搖曳，步道中段可近距離觀賞纜車經過；昂坪棧道與昂坪纜車幾乎是平衡而行，抬頭可見到平衡的纜車索道。



昂坪360昨日舉行活動啟動禮。昂坪360董事總經理董沛銓表示，活動結合遊戲和行山元素，亦配合政府的“四山旅遊”項目，期望讓更多人認識昂坪的獨特綠色旅遊資源。漁護署署長黎堅明表示，署方會繼續優化“四山”的設施，包括增加路標、郊游資訊，及串連旅遊界與鄰近景點營辦商，進一步規劃綠色旅遊行程，發展旅遊產品。



昂坪360表示，預計活動能吸引行山愛好者、年輕家庭及活躍於社交媒體用戶，透過“打卡換領”提升參與度，並延長旅客在昂坪的停留時間，會再考慮是否加入更多行山徑。