四川發布物業糾紛治理白皮書

會議現場（圖片來源：央廣網） 中評社北京11月7日電／據央廣網報導，11月6日，四川省高級人民法院（以下簡稱“四川高院”）與四川省住房和城鄉建設廳在自貢市中級人民法院聯合召開新聞發布會，發布《涉物業糾紛治理白皮書（2024－2025年度）》（以下簡稱《白皮書》），同步發布四川法院第二批涉物業糾紛典型案例及首批涉物業糾紛治理典型事例，其中針對新能源汽車充電樁安裝、人臉識別門禁使用等民生熱點爭議，明確了清晰裁判標準。



《白皮書》披露，2024年至2025年9月，四川法院一審新收涉物業糾紛案件70796件，審結68765件，結案率達97.13%，萬人成訟率較2023年度大幅下降；一審案件調撤率75.07%，上訴率僅3.43%，服判息訴效果顯著。同時，地方性法規在涉物業糾紛案件中適用力度顯著提升，適用案件數同比增長101.62%，司法與地方治理規範銜接更緊密。



此次發布的10個典型案例中，針對充電樁安裝與人臉識別使用兩大高頻爭議，作出明確司法指引。在何某、曾某訴某商業運營管理公司案中，法院明確，業主在自有車位申請安裝新能源汽車充電樁時，物業服務人不得以電力容量、消防安全等理由阻礙，需按要求配合出具允許施工的相關證明，保障業主合法權益與國家節能減排政策落地。而江某訴某物業公司案則界定，若業主不同意通過人臉識別驗證出入小區，物業服務人必須提供刷卡、按鍵等其他合理驗證方式，不得將人臉識別作為唯一通行手段，平衡技術應用與個人信息保護。



此外，典型案例還覆蓋物業服務費承擔、業主自治、共有部分收益分配等領域，如明確房屋非因買受人原因未交付且未入住時，物業費由建設單位承擔；業主依法定程序解聘物業服務人屬內部治理事務，物業服務人無權干涉。首批發布的10個治理典型事例，則展現了四川法院構建“前端源頭預防、中端示範指引、末端協同賦能”治理格局的實踐，包括成都武侯法院以黨建凝聚治理力量、資中縣法院“調解＋支付令”高效解紛等創新模式。



四川高院相關負責人表示，未來將加快構建“1＋4＋N”協同治理體系，以黨建為引領，聯動法院、住建、社區、物業四方力量，吸納多元主體參與，推動物業糾紛治理從“有效化解”向“長效善治”跨越。全國人大代表曾道群、四川天府社區建設研究中心主任伍三明均表示，此次發布的案例與事例為各地物業糾紛化解提供了可借鑒的“四川經驗”，其中“典型事例”的創新性納入在全國具有先行意義。