台胞母女把武漢生態農業模式“復刻”到全國

空氣溫濕度、土壤溫濕度、光照強度、二氧化碳含量……儘管冬季、開春的農閑時刻，武漢市黃陂區一心回鄉生態農場仍有“哨兵”盯梢著種植環境。這是一心回鄉農業科技集團有限公司(以下簡稱一心回鄉)試運行近一年的智能化生產設備，它與武漢沃聯高科研發的“數農大師”APP，共同為有機農業生產提供數據支持。



“把台灣有機農業的老農經驗數據化，能帶動年輕人更快地進入農業行業。”一心回鄉創始人李旭清表示。



一“育”3年 成果“好吃”



李旭清的團隊堅持自然生態農耕已32年，高峰時在台灣運營著345畝有機農場，以及台北、台中、桃園等地的10餘家餐飲門店。李旭清還擔任(台灣)生態農耕自然飲食推廣協會榮譽理事長、(台灣)甘露蔬食餐飲創始人。



2018年，祖籍廣水的李旭清回到湖北創業。她帶領一批台灣同胞，在武漢市黃陂區羅漢寺街落地台灣有機種植技術。



有機種植，首要要有良好的生態環境。初到黃陂，面對土壤板結、鹽碱化等問題，團隊著手進行土地復育，通過恢復地力、增加土壤微量元素和微生物菌群等方式，讓板結的土地吸收更多有機質。這一“育”，就是3年。



把台灣“小而美”的精致農業放到大陸廣袤的大地上，需要經歷磨合期。種子不能撒得太密，作物長蟲了不能打藥……這些做法一度急壞了在農場幫工的農民。李旭清回憶說，第一年有作物產出時，這些農民品嘗後都竪起大拇指說：“確實好吃！”