追夢“陸”上　拉響兩岸樂章

淺冬時節，弦歌將和。整理好禮服，架起小提琴，舞台的燈光下，從每一位演奏者的指尖、琴弦處傳出的音符匯成冬日贊歌，為冬日的北京增添一股溫暖。



從台灣到德國弗賴堡再到北京，回憶過往，國家大劇院管弦樂團台灣省籍小提琴手李佳穎奏響了屬於他自己的絕美樂章。



第一樂章 愛上一架琴 拉響美麗篇章



李佳穎，出生於台灣新北市，家里開了一家小型鋼鐵廠，幼年時李佳穎對父親的印象總是“臟兮兮”的。由於想讓孩子們以後可以有一份“體面”的工作，父親為李佳穎兄弟二人規劃了音樂之路。那一年，李佳穎4歲，還沒有鋼琴高。



與被父母支配人生的感覺不同，李佳穎對於音樂是發自內心的熱愛，他從不用父母催促練琴，對於練琴也從不覺得枯燥。8歲時，他主動加入學校的樂團，原本想學習管樂的他誤打誤撞在報名表上選擇了弦樂，“我那時候個子小，因為沒有更小的樂器了，我分到了小提琴。”那時的李佳穎甚至不知道小提琴是什麼，更不會知道手中這架琴改變了他的一生。



“我其實找過父親，說不想拉小提琴了，還是想學管樂。父親很嚴厲地跟我說，‘一個還沒學好，就想換樂器’。”由於父親的制止，李佳穎便全身心地撲在了小提琴的學習上，逐漸地，他發現自己愛上了這件樂器。



“我從小的夢想就是成為一名音樂家”，音樂天賦極高，對聲音很敏感的李佳穎回憶到，“我第一個學會的曲子不是樂譜本上的，而是一個咖啡廣告的配樂。聽一聽，就摸索出來了。”父母也震驚於李佳穎的天賦，開始著力培養他。