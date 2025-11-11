中評花絮：漫步千年新羅感受古跡哲學

慶州校村韓屋村與月精橋。月精橋坐落於韓屋村正前方。（中評社 崔銀珍攝） 中評社慶州11月11日電（記者崔銀珍）儘管2025年APEC領導人會議已經落幕，但舉辦地慶州仍在向世界展示著其K－Food、智慧旅遊與尖端媒體技術交相輝映的動感都市風貌。從這繁忙的國際活動現場暫時抽身，移步片刻，便能邂逅一個仿佛時光靜止、又似壓縮並珍藏了千年光陰的空間。



距離APEC國際新聞中心不遠的“慶州校村韓屋村”正是這樣的所在。中評社記者在此依次探訪了新羅的學術根基、朝鮮的哲學思想，以及統一新羅時期華麗王宮的風景，收穫了一次特別的體驗。這趟旅程並非單純的古跡探訪，而是一場跨越千年的精神之旅，讓人重新思考何為真正的價值。



一、築就300年的財富哲學：慶州崔富者故宅



踏入校村，首先映入眼簾的，無疑是“慶州崔富者故宅”。顧名思義，此地是朝鮮時代具代表性的“萬石富翁”（堪比今日的大財閥）——慶州崔氏家族延續12代、居住了約300年的府邸。



然而，這座宅邸之所以能帶給我們深深的震撼，並不僅僅因為其財富規模，而是因為其得以延續三百年富裕的獨特而嚴苛的哲學，即“貴族義務”（NoblesseOblige）的踐行。



崔富者家族世代相傳著六項行動綱領，稱為“六訓”：1、科舉為官，但不得超過“進士”之銜。（避免捲入政治漩渦）；2、年入財產不得積攢萬石以上。（超出部分回饋社會）；3、災荒之年不購入土地。（不利用他人不幸囤積財富）；4、厚待過客。（開放舍廊房，供任何人休憩）5、方圓百里之內，毋使人有餓死者。（積極賑災救恤）；6、嫁入之媳，三年內須穿棉布衣。（率先垂範，勤儉節約）



這套家訓彰顯了他們不將財富視為占有，而是視為“對共同體的責任”。而這個家族故事的高潮，來自最後一位富者——崔浚先生的決斷。他曾秘密資助獨立運動，光復後更是傾盡全部財產，捐資設立“大邱大學”（現嶺南大學校前身）。他將延續了三百年的財富，為了“教育”這一更偉大的價值而光榮地回饋社會，畫上了圓滿的句號。



記者探訪的故宅，與其說是華麗，不如說是端莊與氣度並存。曾接待過無數賓客的舍廊房，以及災年時分發糧食的巨大米櫃，靜靜訴說著一個家族三百年如一日的信念：財富不為占有，而為分享。