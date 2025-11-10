“大尾”雄安創業，兩張菜單見證夢想實現

農曆新年臨近，台胞許瑋泰在雄安的第二家店開始試營業。緊鄰新區啟動區、藏於樓宇中的新店，名字和“老店”一樣，都叫“秋霞飯店”。



所謂“老店”，其實也才開數月。2024年7月，希望能在未來之城“把握住這一次機會”的許瑋泰，在容城縣老城區一處院落，開了名為“秋霞飯店”的台灣菜館。



“老店”菜單上，“廟口粉肝”“海白蝦佐五味醬”等菜品，來自兒時媽媽在台北農村菜市場推車賣小吃的難忘記憶；“賣了幾萬碗的鶏肉飯”，則是他近年再次擺攤創業的真實寫照。



由於父親也是台商，早年間曾在東莞開廠，高中時就頻繁往來海峽兩岸的許瑋泰，25歲時在上海開了人生第一家餐廳。他喜歡朋友、顧客稱呼他“大尾”，這是閩南語“大只”，有影響力的意思。



擅長日式、泰式等菜品的許瑋泰，經歷事業起伏後，來雄安開起台灣菜館。在他看來，這背後，有人到中年的“回歸”，亦有游子對家鄉的思念。生活在海峽對岸媽媽的名字，被他用作店名。菜單上許多小吃，是兒時他跟媽媽一起出攤時，母親的口傳心授。



“秋霞飯店”也承載著能夠成為“一直開下去的系列”的希望。剛開店時，許瑋泰告訴媽媽飯店取名“秋霞”，母親曾問他“萬一倒了怎麼辦？”試營業期間，他在朋友圈發文：“從路邊攤車再幹回來，阿母，咱們這趟不要再坐雲霄飛車(又稱過山車)了，好嗎？”這些年，他曾有過在北京、上海等城市同時經營近20家門店的“風光”，也有著在夜市擺攤的“落寞”。