“希望成為兩岸交流的橋梁”

今年23歲的楊大譽，出生於台灣台北市，如今是北京大學中國共產黨歷史專業的一名碩士研究生。



楊大譽有著特殊的家庭背景，他是兩岸婚生子女，母親來自大陸浙江，父親則是土生土長的台北人。小學時，父母因工作契機，奔赴浙江開啟了創業之旅，年幼的楊大譽也跟隨定居大陸。每年寒暑假，他都會和父母一同回到台灣，在熟悉的街巷中穿梭，與久違的親友相聚。這種在海峽兩岸間往返的成長經歷，就像一座無形的橋梁，讓他對兩岸的社會風貌、文化習俗有了全方位的親身體驗，也促使他對兩岸關係有了更為深刻、透徹的理解與感悟。



在楊大譽的心中，大陸有著廣闊的發展天地和豐富的學術資源，未來他決心留在大陸，繼續深耕學術研究。他希望能夠用自己所學，為推動兩岸關係的和平發展、增進兩岸同胞的相互理解與信任，貢獻出一份力量，成為兩岸交流的堅實紐帶。



“大陸的發展太快了”



在大陸生活多年，楊大譽親身感受著大陸的發展。



談及醫療保障，楊大譽回憶道：“早些年，大陸醫保的覆蓋範圍和報銷比例有限，部分醫療費用得自己承擔。但短短數年過去，情況已然天翻地覆。就拿我來說，作為一名大學生，學校提供的醫保能報銷 90% 甚至 95% 的費用，這極大地減輕了學生和家庭的醫療負擔，讓大家能更安心地學習和生活。”



而在基礎設施建設方面，他的感受同樣深刻。“我本科就讀於上海，剛入學的時候，學校周邊還不見地鐵站的蹤影。可誰能想到，僅僅過了一年半到兩年的時間，地鐵線路就順利延伸到學校。便捷的交通不僅讓我們的出行更加輕鬆，也為周邊區域的經濟發展注入了強大動力。”他感慨道，相比之下，同樣的基礎設施建設項目，在台灣推進起來往往困難重重。由於各種複雜的政治因素以及其他現實問題的交織影響，工程常常陷入漫長的拖延，難以高效完成。在這方面，大陸的高效執行力和強大建設能力，確實是台灣目前難以企及的。大陸的發展步伐，實在是太快了。